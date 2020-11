Kokkade kutsemeistrivõistluse esikoht tuli Tartusse

«Ma olen väga rõõmus võidu üle ja tahaks väga tänada juhendajaid Katrin Jursi ja Markus Pärna,» sõnas värske noor meister Karolina Luidalepp. «Mulle kokandus väga meeldib, alustasin juba 14 aastaselt abikokana ja nüüd kevadel sain kutsehariduskeskuses koka eriala lõpetatud. Kõik see kolm aastat tahtsin võistlema minna ja kui kevadel see võistlus edasi lükati, siis kartsin, et ei saagi. Läks hästi ja läks võistlustel ka hästi,» rääkis Luidalepp.