Siiri Laidla: ootuse aeg, rõõmude aeg

Mu lähikondsete hulgas leidub nii veendunud usklikke kui ka neile vastandujaid. See on üpris kummaline kooslus. Veelgi kummalisem, et suudan selles usupadrikus ennastki määratleda. Enam ei karda padrikusse eksida. Elukogemus on hindamatu hindaja. Erinevate konfessioonidega tutvudes olen «leiutanud» oma usu. See ei sunni mind palvekotta minema ega survesta miskit moodi ka usku välja näitama. Vankumatult usun Looduse imelisse kõikvõimsusse. Jah, aga kes lõi looduse?