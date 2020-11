President Kersti Kaljulaid võttis Tartu ülikooli aulas vastu Johan Skytte medali

Johan Skytte medal on ülikoolisisene kõrgeim tunnustus, see on autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu ülikooli senati hinnangul aidanud viimastel aastatel silmapaistvalt palju kaasa Tartu ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Kersti Kaljulaid toetas aastatel 2012–2016 Tartu ülikooli nõukogu esimehena ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ning aitas suurendada ülikooli rahvusvahelist tuntust. Lisaks on ülikool väga tänulik selle eest, et presidendina toetas Kersti Kaljulaid teadusleppe allkirjastamist, aidates nii kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut.

Miks haridusest alati ei piisa, küsis president

Praegu ka veebis jälgitaval konverentsil «Arukas kohanemine koroonaviirusega» saab ülevaate sellest, kuidas aitab Tartu ülikooli teadlaste töö viiruse levikuga toime tulla ja koroonaajastuga kohaneda. Konverentsi esimesed sissejuhatavaid sõnavõtud olid ülikooli rektorilt Toomas Asserilt, president Kersti Kaljulaidilt ning meditsiinilise mikrobioloogia professorilt, COVID-19 tõrje teadusnõukoja juhilt Irja Lutsarilt.

President Kersti Kaljulaid arutles oma kõnes selle üle, miks haridus ei suuda oma tööd ära teha koroonaviirusest arusaamisel ja sellest hoidumisel, miks on sotsiaalmeedia roll sedavõrd suur, et 21. sajandit võiks nimetada ka kuulujutu sajandiks. Kuidas teha nii, et inimesed tegutseksid ratsionaalselt, et nad tugineksid eelkõige teadmistele, mitte usule. Kuidas tagada, et ühiskond oleks eelkõige teaduspõhistele teadmistele vastuvõtlik?

President leidis, et maailm on väga keeruline, et kõiki neid paradokse ületada ning soovis jõudu ja kannatlikust ning mõistmist, ka kahtlemisoskust, kuna kõik, mis näib juba selge, võib täieneda ja muutuda.

Konverents kestab kaks päeva

Täna alanud koroonoviirusega kohanemise teemade üle arutlev konverents annab ülevaate ühiskonna ees seisvatest probleemidest ning sellest, kuidas aitab Tartu ülikooli teadlaste töö viiruse levikuga toime tulla ja koroonaajastuga kohaneda.

Tutvustatakse uuringuid, mille teemadering ulatub koroonaviiruse seirest ja kliinilisest meditsiinist kuni epideemia sotsiaal-majandusliku mõju vähendamiseni. Vaadeldakse suur- ja geeniandmete rolli pandeemia ohjeldamisel, tutvustatakse uuenduslikke lahendusi, mis aitavad koos viirusega elada, ning püütakse hinnata sedagi, mida koroona levik edaspidi kaasa toob.

Konverentsile otselink on siin.