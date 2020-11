Keele teritaja: kantseliidi süvaõpe

Eesti keel ja kantseliit oleks nagu üks ja sama keel, aga samas ei ole ka. Käänded-pöörded on samad, sõnadki on enamasti kui mitte samad, siis sarnased, kuid eesti keelt emakeelena kõnelejal tekib sellegipoolest sageli suuri raskusi kantseliidist aru saamisega. Kantseliidis kodus olevad mehed-naised loovad aga mängleva kergusega aina uusi ja uusi tekste, ministeeriumid, ametid ja muud ametiasutused on kantseliidist nõnda pungil, et see voolab kui kleepuv löga igasse elu valdkonda, mürgitades meie emakeelt.