Jaak Aru: miks vallavalitsus eelistab riiulifirmat elanikele?

Kui kellelgi on vajadust teha lahti e-toimik internetis, siis selle kasutamisõpetuses räägitakse kodanik Mihklist, kelle naaber­aeda ehitatakse pilvelõhkujat. Meile Peedule, minu naaberaeda, plaanitakse 800 m² suurust ehitist. Tutvunud kodanik Mihklile antud õpetusega, tundus meilegi, 30 naabrile Peedu linnaosast, et leiame abi naabrusesse plaanitava suurehitise vastu just halduskohtust. Soovisime tühistada väikeelamurajooni sobimatu suurehitise detailplaneeringu ja sellega kaasaskäiva üldplaneeringu muutmise algatamise. Nii suur hoone ei mahu ju eramurajooni!

Olgu kohe ära öeldud, et meie katse lõppes edutult. Nimelt arvas Jõhvi kohtumaja kohtunik, et tegu on volikogu menetlustoiminguga, mida lihtkodanikud vaidlustada ei saa. Vaidlustada saavat kunagi hiljem valmivat detailplaneeringut. Me peame olema tehtud otsusega rahul. Ja kohtuloogikast lähtudes läheme planeeringu kinnitamise järel veel kord kohtuteed tallama.