Viimasel ajal on Eestis üha rohkem näha karusid, kes liiguvad asulate läheduses. Eelmise nädala kolmapäeval jooksis karu Puurmani kandis üle Tallinna-Tartu maantee. 28. oktoobril jäi karu samal maanteel auto alla Käreveres, mis asub Tartu linna piirist vaid ligi 13 kilomeetri kaugusel. Põhjused, miks on tänavu mesikäppi palju näha, peituvad nii seakatkus kui selles, et neid on juurdekasvust vähem kütitud.