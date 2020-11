Viirus jõudis Kastre valda, eakad vallaelanikud saavad tasuta maskid

Kastre vallavanem Priit Lomp vahendas, et koroonaviiruse leviku tõttu on distantsõppel Sillaotsa kooli Haaslava lasteaiamajas 4 rühma, Roiu lasteaiamajas 3 rühma ja Sillaotsa majas 1 rühm. Tänasest läksid distantsõppele Võnnu keskkooli 2. ja 3. klass ning eneseisolatsiooni ka 1. ja 4. klassi klassijuhatajad.

Et viiruse levikut tõkestada, otsustas Kastre vallavalitsus hakata kõigile vallaelanikele, kes on 70-aastased ja vanemad, jagama Eestis toodetud korduvkasutatavaid maske. Kokku kulub neid Kastre vallas 626 tükki.

Lomp selgitas, et maskide jagamisega tegelevad vallaametnikud, kel vähenenud tööülesannetega on ka töökoormus väiksems. Nendeks on näiteks kultuuritöötajad.