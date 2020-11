Kaarsild värvub naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva puhul oranžiks

Kampaania UNiTE by 2030 to End Violence against Women tähistab tänavu 16 soolise vägivalla vastu võitlemise päeva ülemaailmselt teemal «Muudme maailma oranžiks: Toeta, Reageeri, Enneta, Kogu!» («Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!»). Sel puhul värvub oranžiks ka Tartu Kaarsild.