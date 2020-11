Shaté tantsukoolis käivad koos eri vanusest tantsuhuvilised alates väikestest lastest ja lõpetades täiskasvanutega. Tantsukooli direktor Krõõt Kiviste ütles, et tantsutunnid on praegu lühemad, et ruume saaks õhutada, osalejaid hajutatakse, õpetajad kasutavad võimalusel maske ning koridorides ja garderoobides on nii tantsijatel kui lapsevanematel maskikohustus, mida alla 12-aastased järgima ei pea.