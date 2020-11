Paraad ja presidendi vastuvõtt tulevad taas ülikoolilinnas

«Riigipea sellekohasest otsusest on mind teavitanud presidendi kantselei,» ütles linnapea. «Loomulikult on see Tartule suur au ja teeme kaitseväega head koostööd, et paraad õnnestuks väga hästi. Paraadide ühise korraldamise kogemus on meil olemas. Viimati toimus Tartus võidupüha paraad 2019. aastal.»