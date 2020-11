Kuri jääb karistamata

Hädas peategelane lubab kurjale nõiale elu päästmise eest oma lapse – klassikaline muinasjutumotiiv. Samuti see, et peategelane jagab teel kohatud võõraga oma piskut einet ning viimase häda hetkel tuleb võõras meie kangelasele appi. Loomulikult on kangelasel oma eesmärgi saavutamiseks kaasas maagiline ese.