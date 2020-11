Eili Arula: musta reede hullutav mull

Ma pole sellisest nähtusest nagu must reede õieti kunagi aru saanud. Ajal, mil see oli populaarne peaasjalikult ainult Ameerika Ühendriikides ning kaadrid sellest ostuhullusest jõudsid siiamaale vaid mõne meelelahutusliku uudistemagasini kaudu, vaatasin neid üheks päevaks kaubanduskeskustes amokki jooksvaid jänkisid telerist kerge imestusega. Nüüd on samanimeline nähtus visalt trüginud ka meie maale, kuid alles tänavu arvasin, et sellest võib ka mulle veidi kasu olla.