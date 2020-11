Ülikool aitab erivajadustega inimeste suhtes pingeid maha võtta

ASi Hoolekandeteenused kvaliteedijuht Aster Tooma avaldas lootust, et Vaksali linnajao elanikud siiski lubavad oma naabrusse Kase 6 krundile psüühilise erivajadusega inimeste kodu rajada.

Erivajadustega inimestele uusi kodusid rajava ASi Hoolekandeteenused kava ehitada Tartusse Vaksali linnaossa säärane maja pole pälvinud kohalike elanike heakskiitu. Vastupidi, tegu on tõsise vastasseisuga. Nüüd tellis Hoolekandeteenused Tartu ülikoolilt uuringud, et saada teada, mida ja kuidas muuta hoolekandeteenuste pakkumises, et soodustada psüühilise erivajadusega inimeste lõimumist kogukonda.