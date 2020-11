Kuidas globaalsed sündmused näevad välja inimlikul tasandil

Müstiline kohtumine Meeksi nõiaga (Ragne Pekarev) mängib Eesti NSV rahvaluule peavalitsuse peadirektorile Teet Holterile (Karol Kuntsel) kätte üliinimlikud teadmised. «See riik, kus me elame, laguneb tükkideks,» ütleb nõid pärast mehel pöidla kinnisidumist. «Tükkidest tekivad väikesed vabad riigid.»

Mart Kadastiku näidendi «Head inimesed» tegevus on paigutatud ajalooliselt murranguliste sündmuste keskele. Tuumakatastroof, Nõukogude Liidu lagunemine ja laulev revolutsioon pole siiski ei näidendi ega Ain Mäeotsa lavastuse fookuses. Globaalsete sündmuste peegeldumine inimsaatuses on see, mis loo põnevaks teeb.