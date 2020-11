Airi Park: Noortevolikogu polevat tarvis. Või siiski on?

Kaasava eelarve hääletusea langetamine oli just nimelt noortevolikogu teene. See oli ka igati mõistlik otsus, sest 14–15-aastaseid noori käis eelmisel aastal hääletamas 248, mis on 11,5 protsenti sihtrühmast. Kasvanud oli ka 16–19-aastaste hääletajate arv, neid oli 216. Kuigi sellel aastal osalus kahanes – 108 noort vanuses 14–15 aastat andis oma hääle –, siis huvi tuntakse selle võimaluse vastu endiselt.

Väiksemates omavalitsustes innustab noortevolikogusse kandideerima soov kindlat probleemi lahendada. Kas see, et Tartus on huvi pigem leige, tähendab tõesti seda, et Tartu linnas on kõik ideaalne ja midagi muutma ei pea?