Pille Tsopp-Pagan: Kohtutäitur või inkasso ukse taga – mis nüüd saab?

«Tööandjalt tuli teade, et töösuhe on lõpetatud. Mõni kuu hiljem oli raha otsas, aga auto oli vaja parandusse viia ja korteri eest vaja ka maksta. Mõtlesin, et võtan kiirlaenu ainult nii palju, et asjad korda saada, ja küll ma ka töökoha leian varsti. Tööd ei leidnud, võtsin uuesti kiirlaenu, et eelmine kiirlaen tagasi maksta. Täna on mul inkassofirma kiri postkastis, et olen võlgu ja pean tagasi maksma pea kaks korda rohkem, kui ma raha laenasin.»