Nüüd, mil mask on väga soovitatav, saaksime kõiki neid soove uhkuse ja žestiga välja elada ning mõelda sellele, kui palju me oma kadunud näoga ühiskonnale kasu toome! Me anname kaaskodanikele märku, et isegi siis, kui me neid ära ei tunne ja ise nähtamatuks jääme, me hoolime neist. Me hoolime ka võhivõõrastest, jäädes ise võõraks.