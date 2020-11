Koroonaviirus saatis kogu Ripsiku lasteaia koju

Vallavanem Jarno Laur ütles, et koroonaviirusega on nakatunud vähemalt üks lasteaiatöötaja. Pole teada, kas nakkuse on saanud ka mõni laps. Viiel Ripsiku rühmal on lootus majja tagasi saada 1. detsembril, võib-olla isegi päev enne, kuid ühe rühma lapsed peavad kodus püsima vähemalt 4. detsembrini.