Murdvaras näppas Mustvee noortekeskusest sülearvuti

Laekus teade, et Mustvee vallas murti sisse noortekeskusesse, kust varastati Ordi sülearvuti protsessor. Vargusega tekitatud kahju on 557 eurot.

Politseile anti teada ka, et Peipsiääre vallas varastati tööriistakott koos tööriistadega. Kahju on 300 eurot.

Politsei uurib kriminaalmenetluses teadet kelmuse kohta. Nimelt, 60-aastase Tartumaal elava mehe nimele on loodud libakonto, mille kaudu on tema teadmata vormistatud kaks järelmaksulepingut kahe telefoni ja sülearvuti ostuks. Juhtunu täpsemad üksikasjad on selgitamisel.