Mihkel Lees: psüühilise erivajadusega inimesed jooksku maal(e)?

Vahel on nii, et inimene teeb suuri plaane, aga saatus ainult irvitab. Meie seas on mitmeid, kes on läinud elule vastu suurte unistustega – lõpetada kool, luua pere, teha kõrgelennulist karjääri. Ja siis on tulnud ootamatu elumuutus, suur stress või trauma, mis paiskas need plaanid põrmu. Tekkis psüühiline haigus, millega elama õppimine võtab enamiku energiast. Ja päris ilma toeta enam hakkama ei saa.