Lammutamisest päästetud Puhja koolimaja taastamine algab liigvee tõrjest

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et esimese asjana tuleb lahendada sadevete mure, et katuselt tulev ja uue koolimaja suunast valguv vesi vana maja vundamendi peale ei jookseks ja vana maja olukord vee tõttu hullemaks ei läheks.

«Peame selgusele jõudma, mida täpselt tuleb teha, siis koostada hange ja leida ehitaja. See on järgmise aasta alguse töö,» ütles Järv. «Kelder on niiske, aga mitte vett täis. Kolmapäeval just käisime vaatamas. Kui suudame liigvee majast eemale juhtida, siis see kelder saab ka kuivemaks. Ilmselt võib vajalik olla ka vundamendi hüdroisolatsioon.»

Järv ütles, et üle vaadati ka koolimaja katus, selle läbijookse ei tuvastatud. «Kui mõnes nurgas on parandada vaja, siis see lapike peale pannakse. Kuid mis saab edasi, selle kohta ühtki kuupäeva ei ole, pole raha ja pole see maja ka valla eelarvestrateegias sees,» lisas ta.

Puhja seltsimajas peetud rahvakoosolekul jäi peale ettepanek hakata vana, 1937. aastal valminud koolihoonet remontima. Järv ütles, et vald peab nüüd võtma juhtrolli mõttetalgutel, kuidas ja milleks seda maja remontida.

«See, milleks?, on kõigil küsimus,» rääkis Järv. «Tuleb kogukonnaga otsida vastust. Me ei tee hoonet korda pelgalt korda tegemise pärast. Peab olema selge arusaam vajadustest ja ruumide kasutusest. Seda hoone on 1200 ruutmeetri.»

Järv tõi võrdluseks, et sajand vanas seltismajas on pinda umbes 600 ruutmeetrit, sellest seltsimaja kasutuses umbes 300 ruutmeetrit.

Kaarel Tuvike, üks vana maja kaitseks sõna võtnu ja kohaliku näiteringi eestvedaja kordas, et vanasse majasse passiks kasvõi kohe viia koduloo väljapaneku, kindlasti vajaks lisapind naisselts ja ülepea on raske arvata, et vanas koolimajas selle korrastamise järel pinda üle jääks.

Kuniks maja remondiplaane peetakse ja raha kokku saadakse – toetuste abita võib-olla alles viie või kümne aasta pärast – on maja ajutine kasutusse võtmine Järve hinnangul mõeldav, aga selleks tuleb välja selgitada, millised päästeameti ja muud nõuded peavad olema täidetud.