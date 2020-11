Athenas esilinastus Tartumaal filmitud koostööfilm «Erna on sõjas»

«Erna on sõjas» võeti üles eelmise aasta augustis ja septembris Tartu filmifondi toel suures osas Tartus ja Tartumaal. Lõviosa filmist on filmitud Tartus Eesti ajalooarhiivi hoones, filmistuudioks kohandatud kammivabrikus ning Kindralimäel. Filmi helilooja on tartlane Mihkel Zilmer, filmivõtetega oli seotud veel suur hulk tartlasi, nende seas näiteks kostüümkunstnik Pille Küngas ja näitlejana Aksel Ojari.

Tartu loomemajanduskeskuse ja Tartu filmifondi juht Kristiina Reidolv kommenteeris nii: «Meil on väga hea meel, et «Erna on sõjas» rahvusvaheline esilinastus toimub just Pimedate Ööde Filmifestivali põhivõistlusprogrammis. Tartu filmifondi jaoks on «Erna on sõjas» esimene välisproduktsioon, mistõttu hoiame kindlasti pöialt filmi rahvusvahelisele edule. Pärast «Erna on sõjas» filmimist Tartus on rahvusvahelised filmikompaniid hakanud tundma üha suuremat huvi Tartu filmifondi vastu, et oma filmidega Tartusse ja Tartumaale tulla. Välisproduktsioonid aitavad tõsta nii kohalike filmivaldkonna professionaalide taset kui elavdada piirkondlikku majandust.»