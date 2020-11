Pensionärid võivad koroonatestile pääsemiseks lähedaste abi vajada

«Püüdsin siis minna Maarjamõisa haigla EMO-sse oma raha eest 75 eurot maksvale testile, aga sinna pääseb vaid siis, kui internetis ette maksta. Mul aga polegi kodus internetti,» kurtis ta. Tema hinnangul seab eeldus, et kõigil on kodus internet, ebaõiglasesse olukorda need, kel seda pole, ning ta ei mõista, miks ei võiks saada testimise aega kinni panna telefonitsi ja kohapeal maksta. Ei meeldi talle ka mõte, et ta võiks lasta kellelgi teisel internetis makse enda eest ära teha. «Aga miks ma pean mööda küla abi otsima,» küsis ta. «Kes arvavad, et neid üksi elavaid pensionäre, kellel pole kodus internetti, on vähe, need ei tea Eesti elust mitte midagi,» lisas naine. Pärast ohtraid helistamisi selgus, et pensionär saab tasulise testi teha hoopis Synlabis, kus on ka kohapeal tasumise võimalus. Sellegipoolest peab ta häbematuks ning alatuks, et internetiühenduseta inimestel on koroonalaine ajal testile saamiseks võimalused piiratumad.