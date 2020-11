Eesti Inimesegeneetika Ühingu elutööpreemia pälvis akadeemik Mart Saarma

Tema töörühm on avastanud närvirakkude ellujäämist mõjutavaid valke, mis omavad potentsiaali näiteks Parkinsoni tõve ravis.

71-aastane Mart Saarma on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Soome Teaduste Akadeemia välisliige ning Tanneri Akadeemia akadeemik, samuti Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsiooni (EMBO) liige.

Oma haridust alustas ta Tartu ülikoolis, kaitstes 1975. aastal bioloogiakandidaadi ja 1987. aastal bioloogiadoktori väitekirja. Alates 1988. aastast on ta valitud Tartu ülikooli professoriks.

Helsingi Ülikooli biotehnoloogiainstituudis oli ta direktor ja professor alates aastast 1990 ning aastast 2020 on ta seal teadusdirektor.

Mart Saarma on juhendanud 36 doktoranti, kellest 16 on tänaseks grupijuhid või professorid. Talle on 2000. aastal omistatud innovaatilise ja viljaka töö eest Soome Kultuurifondi teaduspreemia, 2000. ja 2018. aastal Soome innovatsioonipreemia, 2001. aastal Väino Tanneri Fondi teaduspreemia, 2003. aastal Johan Wilhelm Runebergi meditsiinipreemia ja 2004. aastal Karl Schlossmanni medal.