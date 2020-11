Pallase galeriis lõppes formaadi uurimine tardunud teoste näitusega

Tudengid, vilistlane ning õppejõud, kes on samuti Pallase vilistlane, soovisid saada vastust küsimusele, kas formaat on piir, millesse nad oma loomingu peavad mahutama, või võimaldab formaadi piiride ületamine tunda vabadust.

«Püstitasime eesmärgi uurida, mis nähtus on formaat ja kas me võime peale kokkuleppeliste paberiformaatide rääkida ka persoonist, nimest, keelest, tekstist, sotsiaalmeedia postitusest, elustiilist, kehast, eksistentsist, tunnetest, reaalsusest, tõest ja lõpuks ka näitusest kui formaadist,» selgitas Kerli Jõgi.

Kõik soovijad saavad nende tardunud teoseid näha vaid täna ja laupäeval. Kuid on olnud ridamisi neidki, kes käisid tööde valmimist kahel nädalal vaatamas ning said sel moel osa teoste loojate mõttekäigust ja ka õppejõu tegevusest. Loomistöö tarbetute vaheetappide märgiks on väljapanekus iga teose juures rohkem või vähem täis prügikast.

Kullake-Aleksandra Kask vormis etteantud formaadis paberit selliselt, et see mahuks ümbrikutesse mitmel moel.

Rektor Vallo Nuusti sõnul asutas kõrgem kunstikool Pallas galerii aastal 2009, et eksponeerida üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste töid. «Pallase galerii eesmärk on näituste, kultuuri- ja haridusürituste korraldamine, kureerimine ja läbiviimine ning kaasaegse kunsti populariseerimine Tartus,» lisas ta. «Nimevahetus on ajendatud sellest, et selgemini väljendada galerii seotust kõrgema kunstikooliga Pallas.»