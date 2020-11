Raho Langsepp ühendab ida ja lääne muusikaliselt 25. korda

Üles astuvad šveitslane Paul Grant , kes mängib santuuri ja tablat. Tema saateansamblis mängivad Arno Kalbus (tabla) ja Saile Johanna Langsepp (tambuura). Paul Grant on Raho Langsepa hinnangul üks väheseid lääne muusikuid, kes on jõudnud tippu Aasia muusikamaailmas.

Külaliste võõrustaja on FA Schola ansambel, mis tähistab selle nime all tegutsemise 20. aastapäeva ning kannab edasi traditsiooni, mis sai alguse 35 aastat tagasi Tartu vanamuusika ansamblina ja jätkus 1990. aastate esimesel poolel Via Sonora nime all.