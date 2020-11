Tartu kiirabi nõukogu esimehe Maret Targa sõnul sündis otsus üksmeelselt. «Veronikal oli äärmiselt korrektne, edasipüüdev ja hea visioon Tartu kiirabi arenguks ja see pani meid kõiki uskuma, et tema on just õige kandidaat. Seal ei olnudki mingit kahtlust,» sõnas Tark.