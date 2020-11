Petersoni gümnaasiumi tabelikohal on mitu selgitust

Hariduspealinnaks tituleeritud Tartu gümnaasiumid on riigieksamite tulemuste alusel koostatud pingereas enamasti kõrgel kohal. Tänavu on Treffneri kool seal teine, Tallinna reaalkooli järel. Tartu suurtest linnakoolidest on tabeli lõpuossa langenud aga Annelinnas töötav seitsme paralleeliga Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, mis on tänavu 92. real. Tunamullu oli 72. koht ja mullu 51., kuid tänavu polnud kohta kergitamas inglise keele eksamit.