Aparaaditehase Galeriide öö toimub vaatamata koroonale

«Praegu sobib teha just selliseid üritusi, kus inimesed on hajutatud ja saavad liikuda eri kohtade vahel. Meie eesmärk ei ole kindlasti rahvamasse kohale meelitada,» ütles Aparaaditehase tegevjuht Erki Pruul. Ta lisas, et ürituse initsiatiiv tuli just Aparaaditehase galeriide poolt.