Jürgen Rakaselg: mul on kõrini

Meil kõigil on mõni pereliige, hõimlane, kellega on raske. Sest on mingid teemad, mida on parem mitte kunagi puutuda. Maskide kandmine, vaktsineerimine, Soros ja Gates, Trump ja Biden, mets, pagulased, rahvus, 5G, puurikanad, tervis, mustanahalised, homod, Rail Baltic, Estonia hukk jne. Kui kohtud temaga, püüad purjetada nende karide vahelt ettevaatlikult läbi. Sest kui sa ei ole samas paadis, võib sind õigustatult kostitada ilmasõja lahinguretoorikaga. Ta istub küll sama laua taga, kuid relv on põlvedel ja sõrm päästikul. Ja tema pilk ei ole enam selge.