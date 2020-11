Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi neli õpetajat on saanud koroonadiagnoosi

Direktor Merike Kaste sõnul oli nende kooli üks õpetaja saanud viiruse pereliikmelt, too tõi selle koju töökohast. Nakatunud õpetaja jõudis kolme päeva jooksul tunde anda üheksas klassis, ja et koolis on palju rühmatunde, oli koroonahaiguse leviku oht suurem kui üheksas klassis.

Eile hommikul oli koroonapositiivseid 15 Tartu koolis, distantsõppele aga saadetud õpilasi kokku 17 koolist. Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on tänane seis sama. «Loodetavasti saime piiri pandud sellega, et piirasime huvitegevust,» ütles ta. Tartu linnavalitsus on koolidega kokku leppinud, et koolide enda laulukoorid, puhkpilliorkestrid ja tantsuringid, kus käivad koos eri klasside õpilased, on mõistlik kaheks nädalaks peatada.