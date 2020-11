Tartu kiirabi uus juht on Veronika Reinhard

Tartu kiirabi nõukogu esimehe Maret Targa sõnul oli otsus üksmeelne, rõhutades dr Veronika Reinhardi märkimisväärset panust erakorralise meditsiini arengusse. «Nõukogu on veendunud, et dr Reinhardi roll Tartu kiirabi muutmisel regionaalseks kiirabikeskuseks on väga vajalik,» sõnas Tark.