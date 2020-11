Lidl pidas sarikapidu, avamiskuupäeva varjab saladuseloor

Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel kinnitas, et poe ehitus läheb plaanipäraselt, kuid rohkem ta hetkel ehituse kulgu kommenteerida ei soovinud. Tartu Postimees uuris, kas lisaks Kalda teel asuvale poele on Tartusse veel kauplusi tulemas. «Avamisaega ja poodide arvu on praegu veel vara kommenteerida, kuid kui see aeg läheneb, siis kindlasti jagame seda infot ka avalikkusega,» ütles Katrin Seppel.