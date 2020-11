Augustist meeskonnas olnud Banks teenis kuues liigamängus keskmiselt 11,2 punkti, andis 4,5 korvisöötu ja noppis 3,3 lauapalli. Ta tegutses peamiselt mängujuhi positsioonil, kuigi on pigem viskav tagamängija.

Eelmisel nädalal trennis saadud põlvevigastuse tõttu on ta nüüd pikalt rivist väljas ja seetõttu otsustati, et tal on parem Ameerikasse naasta.