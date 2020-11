Jõgevale kerkivad jäähall ja suur spordisaal

Jõgeva spordikeskuse juht Priit Toru näitas saalikasutuse graafikut, kus pole ühtki vaba lahtrit. Saalis algavad treeningud argipäeviti kell kaheksa hommikul ning vältavad õhtul kella kümneni, mil spordihoone kinni pannakse. Ka võistlusi ei peeta pelgalt nädalavahetustel. Nii mõnigi jalgpallimatš või saalihokikohtumine leiab aset keset töönädalat. «Mul on hea meel, et Jõgeval tehakse usinalt sporti, aga loomulikult on kahju, et kõik soovijad spordihoonesse ei mahu,» sõnas Toru.