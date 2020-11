Koroona sunnib koduõppele lapsi 17 Tartu koolist

Forseliuse kooli õpetaja koroonaviirusega nakatumise tõttu saatis 23. novembrini distantsõppele kaks kolmandat klassi ning mõned esimese klassi õpilased, kes õpetajaga kokku puutunud olid. Kooli direktori Jüri Sasi sõnul oli kool arvestanud võimalusega, et varem või hiljem keegi viiruse külge saab ning töötajad võtavad asja rahulikult.

Kriisikomisjon ja terviseamet otsustasid 25. novembrini saata distantsõppele Luunja keskkooli kõik põhikooli- ja keskkooliõpilased, sest üks õpilane osutus koroonapositiivseks. Ka võimalikud lähikontaktsed õpetajad peavad mõned nädalad kodust töötama. Algklassiõpilased jätkavad tavapärast kooliskäimist, kuid lastele tuleb tagada maskide kasutamise võimalused klassides. Bussides on maskide kasutamine ka lastele rangelt soovituslik. Lasteaiad jätkavad tavapärast tööd. Luunja noortekeskuse ja huviringide töö katkestatakse ning kooli võimla on rentnikele samuti vähemalt 25. novembrini suletud.

Igaks juhuks koju

Ennetava meetmena läksid mõneks nädalaks distantsõppele ka mitmed õpilased Kesklinna koolist, kuna üks õpilane oli koroonaviirusega nakatunu lähikontaktne. Direktor Kersti Vilsoni sõnul pole talle teadaolevalt ükski Kesklinna kooli õpilane seni nakatunud, kuid kool on arvestanud võimalusega, et see võib juhtuda.

Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on soovitatud koolidele saata kogu klass lühiajalisele distantsõppele kohe, kui on tulnud info haigestumisest või lähikontaktist. «Kui testid tehtud, saab teha uue otsuse, kas klass või klassid jätkavad kontaktõppel või tuleb siiski jääda distantsõppele,» selgitas ta.

Huviringide kaudu

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles, et kui mõne aja eest kirjeldas koroonaviiruse koolidesse jõudmist enim õpetajate nakatumine, siis nüüd käib see pigem 15-19 aastaste õpilaste kaudu. Härma sõnul on tüüpilised juhtumid sellised, et huviringides, kus koos käivad mitme kooli õpilased, levib viirus ning see kantakse erinevatesse koolidesse laiali.

Sel nädalal tuleb terviseametilt huviringide kohta täiendavaid soovitusi. Raave sõnul on praegu linnavalitsus koolidega kokku leppinud, et koolide enda korraldatavad laulukoorid, puhkpillikoorid ja tantsuringid, kus käivad õpilased paljudest klassidest kokku, on mõistlik kaheks nädalaks peatada.

Tänase seisuga lisandus Tartumaale ööpäevaga juurde 20 ning Jõgevamaale kaks uut koroonapositiivset tulemust.