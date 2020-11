Eesti kunstnike paremiku seitsekümmend teost lähevad laupäeval oksjonile

Sügisoksjoni vanim töö on Oskar Georg Adolf Hoffmanni 1890. aastal valminud maal «Magav valvur». Lisaks on oksjonil esindatud kunstnik Olev Subbi kahe eri ajastu tööga, Gustav Raud silmapaistva pallasliku maaliga ja paljud teised armastatud kunstnikud, nagu Ants Laikmaa, Johannes Võerahansu, Richard Sagrits, Richard Uutmaa, Miljard Kilk.

«Oksjonile tuleb täiesti erakordne pallaslase Gustav Raua 1943. aastal valminud õlimaal «Tartu vaade», millel kunstniku käekiri avaldub pallaslaste koolkonnale omaselt. Kevadine linnavaade on loodud otsekui ühe hingetõmbega – maal justkui elaks. Meistriteos kuulub kindlasti Raua maastiku- ja veduudižanri tippteoste hulka ja teeks au igale muuseumile. Tegemist on kõige suurejoonelisema kunstniku teosega selles žanris ning see on maalitud autori viljakal loomeperioodil,» rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall kunstiteosest «Tartu vaade»