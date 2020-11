Koroonaviirus lõi eetriäri õitsele

See teadmine pole eetri tarvitajatele ilmselt võõras, aga eetri kui imeravimi mainele see mõju ei avalda. «Nüüd räägitakse, et eeter aitab koroona vastu,» ütles Võrus elav 78-aastane naine, kes ei soovinud oma nime ajalehes avaldada. «Aga ei aita see tuhkagi. Ka Jalmar Vabarna ju rääkis, et nad võtsid eetrit ja handsat, aga ikka jäid koroonasse.»