Unetus tõstab esile inimese nõrgimad küljed

Unehäire on kõige laiem nimetus unega seotud häirete kohta. See hõlmab tervet hulka erinevaid probleeme, mis ei lase öösiti magada või muudavad päevaajal uniseks. Kõige enam kannatavad inimesed siiski unetuse all.

Keha kulub

Ei ole eraldi uuritud, kui suure osa eestlaste elu häirib krooniline unetus. Teiste riikide uuringute põhjal oletavad teadlased, et krooniline unetus painab 10–12 protsenti inimestest. Uneterapeudi ja psühholoogi Kene Verniku sõnul on see protsent ühtlane kõikjal arenenud maailmas. See tähendab, et Eestis kannatab pideva unetuse all ligi 130 000 inimest.

Ent pange tähele, jutt on kroonilisest unetusest. Kergemat, kuid siiski sageli ravimite manustamisega päädivat unehäiret on kogenud juba ligi kolmandik inimestest. Ning need protsendid muudkui tõusevad. «Julgen pakkuda, et iga kolmas-neljas inimene, kes meile tänaval vastu jalutab, kannatab mingit sorti unehäire all,» märkis Vernik.

On võimatu üheselt vastata, miks unehäired tekivad, kuid on selge, et see probleem on üha rohkem levinud. Und võib mõjutada stress – see on Verniku hinnangul põhjus number üks –, unerütmi muutumine, hormonaalne tasakaalutus, unerohu või magamist pärssivate ravimite võtmine, nutiseadme kasutamine, erinevad füüsilised ja vaimsed valud ja haigused ning mitu muud individuaalset põhjust.

Unetus ja unerütmi häired põhjustavad viimaks kroonilise unevõla, mis hakkab organismi veel enam kurnama. Kui inimene elab pikka aega unepuuduses, olgu ta ise sellest teadlik või mitte, langeb esmalt tähelepanu- ja keskendumisvõime. Tal tekivad mäluprobleemid, alanevad töövõime ja täpsus. Teisalt püsib stressihormooni kortisooli tase pidevalt kõrgel, see kurnab keha, tekitab toitumishäireid ja meeleolukõikumisi, teeb äkiliseks ja närviliseks.

Ma ei ole veel näinud ühtegi inimest, kes teeb öötööd, ent kel pole probleeme unega. See lihtsalt ei ole võimalik, ütles uneterapeut Kene Vernik.

Edasi tekivad juba tõsisemad probleemid, nagu veresoonkonnahaigused ja südamerütmihäired. «See võib väga tihti lõppeda ülekaalulisusega, tähelepanematusest tingitud autoõnnetusega või sootuks infarkti või insuldiga,» hoiatas Kene Vernik. «Inimese keha võimekus langeb ning kuna organism töötab täisvõimsusel, siis inimene kulub samuti täisvõimsusel.»

Unevõlg süvendab ka neid tervisehädasid, millele inimesel on geneetiline soodumus, sest hormoonide tase on kõrgemal. «Unetusel või vähesel unel on väga suur võim tõsta esile inimese kõige nõrgemad küljed,» nentis Vernik.

Unevõlas elavad paljud täiskasvanud, ent ka lapsed. Näiteks alates 11.–12. eluaastast kuni hilise teismeeani lükkub laste uni bioloogiliselt veidi hilisemaks, aga nad peavad ikkagi vara hommikul kooli minema. «Nemad jäävad igal juhul unevõlga,» tõdes uneterapeut.

Ent probleeme on ka lasteaialastel, kellest paljud ei vaja enam päevast und, kuid on siiski sunnitud magama. Siis on vanemad hädas, sest laps ei taha õhtul uinuda või ärkab pidevalt üles.