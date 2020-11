Pakendite sortimise päästab konteineri kodulähedus. Aga kes selle eest maksab?

Ehkki pakendijäätmete kogumise süsteem on üle Eesti aastaid käigus olnud, lõpetab suur hulk pakendeid ka Tartus endiselt majade hoovis segaolmejäätmete prügikastis. Tartlased saavad kasutatud pakendid tasuta ära viia avalike kogumispunktide konteineritesse. Need võivad aga asuda kodust kaugemal ning sinna kipuvad linlased ka muud prügi viskama. See aga rikub konteineri sisu, nii et ka sinna viidud pakendid ei pruugi enam taaskasutuseks kõlvata.