Jüri Kõre: ons taevas Tartu kohal päikesepaisteline või lihtsalt pilvitu?

Järgnevate aastate eelarvestrateegia tegemine, olgu jutt riigi või omavalitsuse rahaplaanidest, on tõeline kunsttükk. Paljudest tundmatutest sõltuv töö on piltlikult öeldes selgeltnägijate tuleproov. Valitsuse vastavat dokumenti on opositsioon mõnuga kritiseerinud. Ilma et oleks arvestatavat alternatiivi pakkunud. Tartlased suhtusid kodanikele hindamiseks saadetud kavasse ettevaatlikkusega.