Lea Stroh: Elva vallavalitsuse tööõnnetus Puhjas

Abivallavanem arvas, et tühjalt seisev ja räämas maja tekitab noortes negatiivseid emotsioone ning lootusetuse tunde. Neil peaks olema õigus otsustada, missuguses keskkonnas nad tahavad elada, ega pea leppima sellega, mis eelmised põlvkonnad on neile rajanud. Oma kogemuste põhjal väitis ta, et mälestust koolist ei tekita maja ja et minevikku saab mäletada ka ilma selleta.