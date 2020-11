Inimesegeneetika ühingu konverents läheb veebi ning on kõigile tasuta

Aastakonverentsi peateema on pandeemiad ja nende geneetika nii moodsas kui ajaloolises vaates, sealhulgas koroonaviirusnakkuse ja viiruse diagnostikaga seonduv. Lektorid on Krista Fischer, Ken Kalling, Marcel Keller, Kai Kisand ja Katrin Krõlov. Sander Pajusalu ja Kristiina Rull käsitlevad geneetikat arsti igapäevaelus ning psühholoogia seoseid geneetikaga lahkab Jüri Allik.

Konverentsil on neli sessiooni, neid juhivad Lili Milani, Tõnis Org, Kristi Tael ja Neeme Tõnisson. Päeva lõpus annab ühing välja inimesegeneetikaalase elutööpreemia. Kellele, see selgub neljapäeval.

Eesti inimesegeneetika ühing (EstSHG) on loodud 2000. aastal ja koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja nende siduserialade teadlasi, eksperte, ettevõtjaid, meedikuid ja tudengeid. Ühingu tava on korraldada igal aastal eestikeelne teaduskonverents, mis on kogukonna üks laiapõhjalisimaid ja mõjukaimaid teadusfoorume Eestis.