Püssirohukelder kuulub Tartu linnale ja restorani juhataja Janis Jaomaa ütles, et ettevõtte käive on aastaga vähenenud 50 protsenti ning kavatsevad võimalusel linna meedet kasutada. «Praegu on igasugune abi teretulnud, et seda talve üle elada.» Suve keskel näis, et olukord hakkab taastuma ja tunneli lõpus paistab valgus, märkis Joamaa.