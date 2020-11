Kohus tühistas Kallaste põhikooli sulgemise otsuse

Kohus leidis, et valla määrus oli nii sisult kui ka vormistuselt õigusvastane. Puudusid põhjendused ja koolide kommunaalkulude võrdlus, samuti polnud vald seisukohta ära oodanud kooli hoolekogult ega õpilasesinduselt. Lahendamata oli jäetud ka õpilaste transpordiküsimus.

Peipsiääre vallas on kaks väikest venekeelset kooli: Kallaste, kus õpib 35 last, ning 28 õpilasega​ Kolkja põhikool. Kallaste inimesed loodavad, et jõuavad nüüd vallaga pärast kohtu otsust kooli kohta kompromissile.