Treiler, milles otse kaamerasse vaatav mees kirjeldab männiokastest «vitamiinide» valmistamist, on ses mõttes petlik, et tegelikult ei tule näitamisele dokumentaalfilm. Algab see hoopiski sissejuhatava tekstiga, millest vaataja saab teada, et Varlam Šalamov veetis elu viimased aastad dementsena haiglas. Küll aga annab treiler päris hea võtme, kuidas filmile läheneda – täpselt nii aeglaselt ja mõtlikult kulgev see linateos ongi.