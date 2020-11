Eesti keeles on põnev ja mitmetähenduslik sõna muretsema. Tavatähenduses on muretsemise väljenduseks murelik olemine laste tervise või kehva kartulisaagi pärast. Ehk asjade või olukordade pärast, mida ise muuta on raske või hoopis võimatu. Muretsemine pole hetkeemotsioon, vaid pikaajaline stressile lähenev seisund.