Galerii ⟩ Enamik inimesi kannab avalikes siseruumides maski

Kui möödunud neljapäevane vaatlus Tartu bussides ja kaubanduskeskustes pakkus pilti, et maski kannab ligikaudu üks inimene 20st, siis eile õhtul ja täna hommikul oli pilt muutunud ning maskikandjad on siseruumides selges enamuses. Valitsuse koroonavastane meede näeb ette, et ühistranspordis, kaubanduskeskustes ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu.