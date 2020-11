Kaarsild ja Võidu sild värvuvad enneaegu sündinute päeva puhul sirelilillaks

Üleeuroopaline organisatsioon European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) koos rahvusvaheliste partneritega WHO ja UNICEF juhivad enneaegselt sündinute päeval tähelepanu enneaegsuse levimusele. Päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest, sest igal aastal sünnib maailmas enne oodatud aega 15 miljonit last ehk rohkem kui üks kümnest beebist on enneaegne. Eestis sünnib igal aastal ligikaudu 800 enneaegset last.