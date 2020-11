Tartlanna Triin Lellep tundis Pariisis ahastust ja joovastust

Tartu Descartes’i lütseumi õpilasena prantsuse kultuuri ja keelega sinasõbraks saanud Lellep ei ole ainuke, kes on maailma ühest võimsaimast turismimagnetist kirjutanud. Isegi samas Petrone Prindi sarjas on ilmunud Urmas Väljaotsa «Minu Pariis», aga see oli juba 11 aastat tagasi. Selles linnas õppimise ja modellitöö tegemise ajal seitsmel aastal saadud kogemusi ja elamusi kirja pannes on lauljanna andnud lugejaile värske pilgu kaunite kunstide metropolist, mis on ühtlasi varaste Meka.